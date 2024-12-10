Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış

Suriye'ye Dönüş Hazırlığı: Cemile'nin Babasının Mezarı ve Suriyeli Göçmenlerin Umutları

Suriye'ye Dönüş Hazırlığı: Cemile'nin Babasının Mezarı ve Suriyeli Göçmenlerin Umutları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemile, babası Esad bombasıyla öldüğü için Suriye'ye dönme arzusunu dile getirdi. Esad rejimine karşı gelişmelerle birlikte birçok Suriyeli, ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor. Cemile, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve babasının mezarına gitme isteğini vurguladı. Türkiye'deki misafirperverliğe teşekkür eden diğer Suriyeliler de savaşın bitmesini bekleyerek geri dönme umudunu taşıyor.

Adana'da yaşayan ve ülkesine dönüş yapmaya hazırlanan Suriyeli 15 yaşındaki Cemile, "Babam Ahmet, Esad bombasıyla öldü. Ülkeme dönüş yapmak ve onun hiç gidemediğim mezarına gitmek istiyorum" dedi.

Esad rejimine muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girmesiyle Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçması, Pazar günü Adana'da yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı. Suriyelilerin yoğun yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta Suriyelilerin sevinci ise halen devam ediyor.

Ellerinde bayraklarla yürüyen Suriyeliler, bir an önce ülkelerine dönmek için adeta gün sayıyor.

"Babamın mezarına gitmek istiyorum"

Babası Esad bombalarıyla hayatını kaybeden Cemile Hüseyin, bir an önce ülkesine dönüp babasının mezarına gitmek istediğini anlatarak, "10 yıldır annem ile birlikte buradayız. Suriye'de birçok akrabam öldü. Babam Ahmet de orada Esad'ın bombalarıyla öldü. Onun mezarına hiç gidemedim. Şimdi bir an önce Suriye'ye gitmek ve babamın mezarına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den çok memnun kaldık"

7 sene önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Muhammet Ahmet de Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Esad gitti ve biz oraya geri döneceğiz. Esad şerefsiz, ülkemizdeki insanları öldürdü. Benim de birçok akrabam orada öldü. Savaş bitsin hemen gideceğiz. Her şey burada çok güzel. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkiye'den çok memnun kaldık. Allah razı olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eski devlet başkanıyla komşu olacak! İşte Esad'ın Moskova'da bundan sonraki hayatı
img

ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
img

Bu kez de davalık oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi! Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragmanı izle! Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belli olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.