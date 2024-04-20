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Karar yürürlüğe girdi: Cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi usul ve esasları belirlendi. Cemevlerinin aydınlatma giderleri artık Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Alevi vatandaşların ibadethaneleri olan cemevleri ile ilgili dikkat çeken bir yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek. Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanmayacak.

ÖDEME İÇİN YAZILI TALEPTE BULUNULACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlendi. Yönetmeliğe göre cemevi, il müdürlüğüne Alevilerin ve Bektaşilerin cem erkanı yürüttükleri meydan adlı bölüm başta olmak üzere; kurban kesim yeri, aşevi, morg, gasilhane, görevli odası, taziye salonu ve diğer bölümlerden oluşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından tespiti yapılan cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi için yazılı talepte bulunacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak

AYDINLATMA AMAÇLI KULLANIM AYRI TUTULACAK

Cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaç tefriki yapılmak suretiyle ayrılması zorunlu olacak. Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolü cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılacak. Yönetmelikte aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak

AYDINLATMA ÖDEMESİ YAPILAN İBADETHANELER KONTROL EDİLECEK

Aydınlatma gideri ödenen cemevleri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek. Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanmayacak ve hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden Başkanlık sorumlu olmayacak. Yapılan kontroller neticesinde fazla ödenen tutarın tespit edilmesi halinde fazla ödenen tutar, il müdürlüğünce yapılan ödeme tarihinden geri ödeme tarihine kadar geçen süre için belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz uygulanarak geri alınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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