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Cemalettin Yavaşcı, Kızılay Karabük İl Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cemalettin Yavaşcı, Kızılay Karabük İl Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Yavaşcı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni yönetim kurulunu açıkladı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, 2025 yılı Olan Genel Kurulunda yeninden başkanlığına seçildi.

Kızılay Karabük İl Merkezi, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Yavaşçı, yapılan oylamada oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Yavaşcı'nın başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Hüsnü Çelik, İsmail Aydın, Ramazan Kahriman, Naciye Onaç Aksoy, Ömer Faruk Yücel, Ömer Çölova, Taner Şahin, Kamil Temel, Samed Salt ve Erkan Doğan"

Tebrikleri kabul eden Başkan Yavaşçı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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