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Cemal Kurt'un Almanya Sevgisi: Kıraathanesine 'Hamburg' Adını Verdi

Cemal Kurt'un Almanya Sevgisi: Kıraathanesine 'Hamburg' Adını Verdi
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Trabzonlu 82 yaşındaki Cemal Kurt, 22 yıl çalıştığı Almanya'nın Hamburg şehrinin ismini memleketi Trabzon'un Tonya ilçesindeki kıraathanesine verdi. Kendi hikayesini ve Almanya'daki yaşamını paylaşan Kurt, tabelanın öldükten sonra da indirilmemesi için oğluna vasiyet bırakmış.

Trabzonlu 82 yaşındaki Cemal Kurt, 22 yıl boyunca çalıştığı Almanya'nın Hamburg şehrinin ismini 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketi Trabzon'un Tonya ilçesindeki kıraathanesinde yaşatıyor.

İlçeye gelenlerin ilgi göstererek fotoğraf çektirdiği tabelanın kendisi öldükten sonra da indirilmemesi için ise Cemal Kurt, oğluna vasiyette bulundu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1960'lı yıllarda evlendikten sonra çalışmak için Almanya'nın Hamburg şehrine giden Cemal Kurt (82), 11 yıl tek başına yaşadıktan sonra ailesini yanına aldı. Bir bakır fabrikasında 22 yıl çalışan Cemal Kurt, emekliliğinin ardından tekrar memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine döndü. 3 çocuk babası Cemal Kurt, ilçede bir kıraathane açmaya karar verdi. Kurt, ilçe merkezindeki cadde üzerinde açtığı kıraathaneye 'Hamburg' ismini verdi. İkinci vatanı olarak gördüğü Hamburg'u Trabzon'a yaşatmaya çalışan Cemal Kurt, ilçeye gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Hamburg Kıraathanesi tabelası önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar Cemal Kurt'dan hikayesini dinlemeyi de ihmal etmedi.

"11 yıl çocuklarım olmadan sadece makarna yiyerek Almanya'da yaşadım"

Oğluna verdiği vasiyetinde talebenin indirilmemesini isteyen Cemal Kurt, 11 yıl sadece makarna yiyerek Almanya'da çalıştığını söyledi. Kurt, "1960'lı yıllarda evlendim. Tonya'dan Trabzon'a gittik. Tek bir paramız kalmıştı tekrar Tonya'ya dönmek için. Eşim manavın önünden geçerken ayva istedi. Bende ona ayvayı alıp sana verirsen kaldık Trabzon'da dedim. Sonrasında Almanya'ya yazıldık. Şükürler olsun Almanya'ya gittim. 11 yıl çocuklarım olmadan orada durdum. Adam kızını verdi bana bir can verdi. Ben onu bakmak zorundayım. 11 yıl sadece makarna yiyerek Almanya'da durdum. 11 yılın sonunda çocuklarımı da yanıma aldım" dedi.

"Bu kıraathanenin ismi oranın sevgisinden geliyor"

Hamburg'da bir bakır fabrikasında çalıştığını kaydeden Kurt, "Orada insansan çalışanı çok seviyorlar. Orada yalan konuşma, seni çekememezlik yok. 22 sene Hamburg'da çalıştım. Doğduğun yer cennet ve vatandır. Allah insanı vatansız bırakmasın. Her şeyin yokluğu çekilir vatansızlığın çekilmez. Bir gece rahat uyumak dünyaya bedeldir. Bu kıraathanenin ismi oranın sevgisinden geliyor. Çünkü oranın ekmeğini yedim. Halen daha yemekteyim. Orası benim ikinci vatanım. Yaklaşık 20 yıl önce iki kişi geldi. Tabelanın fotoğrafını çektiler. Burası metropol değil buranın ismi nereden aklına geldi de Hamburg diye sordu. Orada çalıştığımı söyledim. Tabela dışarıdan gelenlerin dikkatini çekiyor. Merak edenler soruyor. Yaş 82. Şimdi kaldık Allah ile baş başa. Bu talebenin burada değişmesini kesinlikle istemem. O benim tapumdur. Tek oğlum var. Ona vasiyetim var, 'Kesinlikle bunu aşağıya indiremezsin' diye" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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