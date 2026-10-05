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Çelikhanlı öğrenciler, Müftülük programıyla Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'i ziyaret etti

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Çelikhanlı öğrenciler, Müftülük programıyla Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'i ziyaret etti
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Adıyaman Çelikhan'dan bir grup öğrenci, Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde, Müftülük programıyla Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'i ziyaret etti. Öğrenciler yerli ve milli teknoloji ürünlerini, bilimsel projeleri inceledi; gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisi artırılmak istendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden bir grup öğrenci, Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen program kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Çelikhan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programla öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yakından tanımaları amaçlandı.

TEKNOFEST alanını gezen öğrenciler, yerli ve milli teknoloji ürünlerinin yanı sıra çeşitli bilimsel çalışmalar ve projeleri inceleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında farklı stantları da ziyaret eden öğrenciler, teknoloji alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik meraklarının artırılması ve yenilikçi düşünceye teşvik edilmeleri hedeflendi.

Çelikhan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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