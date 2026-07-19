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Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan için mevlit düzenlendi

Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan için mevlit düzenlendi
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Iğdır'da kanser nedeniyle vefat eden Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan için Karağaç Taziye Evi'nde mevlit düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Iğdır'da yakalandığı kanser nedeniyle yaşamını yitiren Celali Aşireti'nin ileri gelen isimlerinden Hacı Ali Özcan için mevlit programı düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü yaşamını yitiren Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Iğdır Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hacı Ali Özcan'ın vefat haberi, başta ailesi ve Celali Aşireti mensupları olmak üzere Iğdır'da üzüntüyle karşılandı. Özcan için bugün Karağaç Taziye Evi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa ailesi, yakınları, aşiret mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölgede uzun yıllar saygın kişiliğiyle tanınan Hacı Ali Özcan, toplumsal barışın sağlanmasına yönelik birçok girişimde aktif rol aldı. Farklı kesimler arasında uzlaşı kültürünün gelişmesine katkı sunan Özcan, kanaat önderi kimliğiyle bölgede önemli bir isim olarak biliniyordu. Hacı Ali Özcan'ın Iğdır'ın doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalarıyla tanınan fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan'ın babası olduğu belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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