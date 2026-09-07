Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Konya İl Müftülüğü'ne Atandı

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son atama kararıyla Konya İl Müftülüğü görevine getirildi. Diyarbakır'daki görev süresi boyunca din hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amacıyla sahada aktif projeler yürüten Büyük, Konya'da yeni bir hizmet dönemine adım atıyor.

Hafızlık eğitiminde atılım ve icazet programları

Görev süresi boyunca ilçe müftüleri ve din görevlileriyle istişare kültürünü ön planda tutan Celal Büyük, özellikle Kur'an kursları ve hafızlık eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda hafızlığını başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrenci için kitlesel icazet ve mezuniyet merasimleri düzenlenerek, öğrenciler, aileler ve hocalar bir araya getirildi.

Diyarbakır'da uluslararası Kur'an organizasyonu

Büyük'ün dönemindeki en prestijli faaliyetlerden biri, Diyarbakır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması oldu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen başarılı hafızların katıldığı bu dev organizasyon, Diyarbakır'ın kadim Kur'an ve ilim geleneğinin uluslararası arenada tanıtılmasına büyük katkı sağladı.

Hac ve umre hizmetlerinde eğitim seferberliği

Vatandaşların kutsal topraklardaki ibadetlerini daha bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi amacıyla geniş çaplı eğitim ve rehberlik faaliyetleri yürütüldü. Hacı adaylarına yönelik düzenlenen seminerlerde; Mekke ve Medine'deki idari süreçler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve karşılaşabilecekleri durumlar detaylıca aktarıldı. Ayrıca Ramazan ayı, Mevlid-i Nebi Haftası gibi dini gün ve gecelerde cami merkezli irşat faaliyetlerine hız verildi.

Gençliğe yönelik sosyal ve eğitsel destek

Gençlerin cami ve Kur'an kurslarıyla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde çok sayıda proje hayata geçirildi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile ortaklaşa yürütülen bu faaliyetlerde, gençlere yönelik hem eğitsel hem de sosyal destek çalışmaları organize edildi.

Yeni durak: İrfan şehri Konya

Diyarbakır'da edindiği yoğun saha ve yönetim tecrübesini Anadolu'nun en önemli ilim, irfan ve medeniyet merkezlerinden biri olan Konya'ya taşımaya hazırlanan Celal Büyük'ün, yeni görev yerinde de toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik dinamik projeler üretmesi bekleniyor. Büyük'ün ayrılışıyla birlikte Diyarbakır İl Müftülüğünde de yeni bir dönem başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı