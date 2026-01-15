Haberler

Çekmeköy'de kapı önü motor parkı kavgası: Keser ve sopayla darp anları kamerada

Çekmeköy'de kapı önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada Resul Şener, komşusunun keserle saldırısına uğradı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ve saldırının detayları ortaya çıktı.

Çekmeköy'de kapı önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada Resul Şener, keser ve sopayla darp edildi. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 26 Aralık 2025 günü saat 08.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre Resul Şener'in kendi evinin önüne park ettiği motosikletinin lastikleri, komşusu tarafından kesildi. Yaşanan bu olayın ardından Şener'in kapı önüne park ettiği motosikleti bir süre sonra yerinden kaldırılarak başka bir noktaya taşındı. Son olarak tarafların kapı önünde karşı karşıya gelmesi üzerine aralarında daha önce yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, aracının bagajından çıkardığı keserle Resul Şener'e saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga sırasında Resul Şener'in arkasından sopa ile darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası darp edilen Resul Şener'in şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından kavgaya karışan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşusunun keserli saldırısına uğrayan Resul Şener'in abisi Murat Şener, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Kardeşimin arabayla önü kesiliyor ve arabanın camından tehdit ediliyor. Sonra bu şahıs arabanın bagajından keser gibi bir alet çıkarıp kardeşime saldırmaya çalışıyor. Tabii kardeşim kendini savunuyor, ardından şahsın kardeşi gelip vurmaya çalışıyor. Baş edemeyince çocuğu da geliyor; ailece komple kardeşimin üstüne saldırıyorlar. 5 ay önce de şahsın aynı binada haneye tecavüz görüntüleri var. Ayrıca babama da saldırdılar, o da hala fizik tedavi görüyor. Olay aslında ilk olarak kardeşimin kapı girişine kendi motorunu koymasıyla başlıyor. Motoru kenara çekiyorlar, lastiklerini indiriyorlar. Konu oradan patlak vermişti; husumet bu şekilde devam etti."

Park meselesi nedeniyle saldırıya uğrayan Resul Şener "Şahıs sabah işe giderken araçla önümü kesip beni öldürmekle tehdit etti. Ben gereken cevabı verdikten sonra arabadan inip bagajdaki keseri alarak bana saldırmaya çalıştı. Elbette kendimi savundum ancak parmağım kırık, darp raporum var ve bu durumdan dolayı mağdur oldum. Kendi kapımın önüne motor park edemiyorum, park ettiğim zaman da lastikleri indiriyorlar ya da motoru başka yere taşıyorlar. 3-4 tane alarm sistemi kurdum ve zincir taktım; artık başka yere park ediyorum buraya park edemiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
