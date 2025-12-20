Yozgat'ta Çekerek Nehri Havzası'nda Rehabilitasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Ulusal havza yönetim stratejisi ile belirlenen 25 ulusal nehir havzasından Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarında yer alan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yatırım çalışmaları devam ediyor. Yozgat ile birlikte Çekerek Nehri'nin geçtiği Çorum, Sivas ve Tokat illerini kapsayan bölgede, iklim değişikliğinin neden olacağı olumsuzlukları asgari düzeye indirmek amacıyla ani yağışlar, seller ve kuraklık gibi durumların etkilerinin azaltılması ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik yatırım ve destekleme çalışmaları yapılıyor.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) kapsamında 2021 yılında 'Çekerek Nehri Havzası' içerisinde yer alan Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat iline bağlı toplam 480 köy ve 84 bin kişiye yönelik yatırım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Proje ile bitki örtüsünün, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, sürdürülebilir arazi yönetimi, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal geçimin iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü, kırsal ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yozgat merkez ve Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan, Çorum'un Alaca ve Ortaköy, Tokat'ın Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt, Sivas'ın Yıldızeli ilçesini kapsayan proje sahasında toplam 14 ilçe ve 480 köy yer alıyor. Proje sahası ise 876 bin 551 hektar alanı kapsıyor.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (TULİP) kapsamında bu yıl Yozgat'ta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yozgat Merkez, Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlükleri tarafından toplam 186 aileye süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, arıcılık, güneş enerjisi, dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi projeleri için toplam 41 milyon 502 bin lira tutarında hibe desteği sağlandığı kaydedildi. 165 hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 982 hektar alanda rehabilitasyon çalışması, 2 bin 10 hektar alanda toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışması yapıldı. 500 hektar mera ıslahı çalışması, 600 hektar toprak muhafaza ve erozyon kontrolü bakımı olmak üzere toplam 4 bin 257 hektar alanda çalışma gerçekleştirilirken fidan dikim ve tohum ekimine devam ediliyor.

" 42 tane küçükbaş hayvan yetiştiricimize hayvan çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdik"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, proje kapsamında havzada yer alan alanlarda yaşayanların gelir düzeylerini artırmak amacıyla verilen destekler hakkında şu bilgileri verdi:

"TULIP kapsamında 42 tane küçükbaş hayvan yetiştiricimize hayvan çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdik. Bunun yanında portatif yemlik, portatif suluk, Orman Genel Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız mera ıslahları, bal ormanları, İl Özel İdaremiz KOP idaremizle birlikte yürüttüğümüz Tarım Bakanlığımız öncülüğündeki tarımsal sulama faaliyetleri ve yeni ürün çeşitlendirilmesiyle yolumuza devam ediyoruz. Ağaçlandırma konusunda geçen senelerde ortalama 200-215 bin ağaçtan geçen sene 2 milyon ağaç dikimine, bu sene de Allah'ın izni ile çok az kaldı, 4 milyon ağaç dikimine de erişmiş, ulaşmış olacağız."