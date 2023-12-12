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Çayırova Gençlik Merkezi Tamamlandı

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, gençlerin hizmetine açılacak merkez hakkında bilgi verdi.

Çayırova Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi en güzel şekliyle geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte kaliteli bireyler olması için çalışıyoruz. İşte bu çerçevede Gençlik Merkezi'mizi tasarladık" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. İç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından, gençlerin hizmetine açılacak Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi aldı. Akıl ve zeka oyunu alanları, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı Gençlik Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi en güzel şekliyle geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte kaliteli bireyler olması için çalışıyoruz. İşte bu çerçevede Gençlik Merkezi'mizi tasarladık. Gençlik Merkezi'mizin inşaatını tamamladık, çevre düzenlemesi ve iç tefrişatını da hazır hale getirdikten sonra, hizmete açacağız. Gençlik Merkezi'mizde çocuklarımız ve gençlerimiz birçok etkinlik yapma şansı bulacak. Bu merkezde çocuklarımız derslerine çalışabilecek, araştırmalar yapabilecek, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, en güzel şekliyle geleceğe hazırlanması için, her birinin kaliteli bireyler olması için bu çalışmala'rı yapıp, Çayırova'mızın hizmetine sunuyoruz. Çevre düzenlemesini tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Çayırovamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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