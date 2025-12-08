İlçe gençlerine istihdam, Türkiye'ye araştırma; Kaymakam Kaya VadiTürk'te

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 2018 yılında Çaycuma'da kurulan ve tüm Türkiye genelinde kamuoyu araştırmaları yürüten VadiTürk Araştırma'nın operasyon merkezini ziyaret etti. Ziyarette, şirketin ilçe istihdamına sağladığı katkı ve yürüttüğü araştırma faaliyetleri ele alındı.

Kaymakam Adem Kaya'yı, VadiTürk Araştırma'nın sahibi Hüseyin Tıraş ve şirket yöneticileri karşıladı. Çaycuma'daki çağrı merkezi ve operasyon üssünde incelemelerde bulunan Kaymakam Kaya, telefonla anket (CATI) yöntemiyle Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde gerçekleştirilen araştırma çalışmalarını yerinde gördü. Tıraş ve ekip arkadaşları, ulusal ölçekte yürütülen projelerin işleyişi, istihdam modeli ve Çaycuma ekonomisine katkıları hakkında detaylı bilgi verdi.

Telefon yöntemiyle anket yaptıklarını ve operasyonu Çaycuma'dan yönettiklerini belirten VadiTürk Araştırma sahibi Hüseyin Tıraş, teknolojik altyapının sunduğu imkanlara dikkat çekerek, "Telefon yöntemiyle anket yaptığımız için, internetin olduğu her yer bizim işyerimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Adem Kaya, Çaycuma'dan tüm Türkiye'ye hizmet veren ve ilçe gençlerine istihdam imkanı sunan VadiTürk Araştırma sahibi Hüseyin Tıraş ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK