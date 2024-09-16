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Çaycuma Devlet Hastanesi Ameliyathaneleri Modernleşti

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Sağlık Bakanlığı'nın dev yatırımı ile Çaycuma Devlet Hastanesi'nin ameliyathaneleri son teknoloji ile yenilendi. Artık daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak.

Çaycuma Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın dev yatırımıyla sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıdı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hastanenin dört ameliyathanesi, son teknoloji cihazlarla donatılarak tamamen yenilendi. Modernleşen ameliyathaneler, Çaycuma halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve hastanenin bölgedeki önemi daha da artacak. Daha önce hastanenin acil servisi, hayırseverlerin katkılarıyla yenilenmiş ve Sarı, Kırmızı, Yeşil alanlar ile morg bölümü modernize edilmişti. Bu alanların tamamlanmasının ardından şimdi de ameliyathaneler, kapsamlı bir tadilat ve teknoloji güncellemesiyle yeni görünümlerine kavuştu.

Yapılan yeniliklerin ardından ameliyathanelerin, 17 Eylül 2024 Salı günü itibarıyla hasta kabulüne başlayacağı belirtildi. Bölge halkı, modern tıbbi ekipmanlarla donatılmış bu ameliyathanelerde kaliteli sağlık hizmeti alabilecek.

Hastane yetkilileri, bu yatırımın Çaycuma için büyük bir kazanç olduğunu ve sağlık hizmetlerinde çıtayı yükselttiğini belirtti. Ameliyathanelerin modernleşmesi, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin bölgedeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olma yolunda ilerliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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