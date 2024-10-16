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Çaycuma'da Tiyatrocular Tek Çatı Altında Toplandı

Çaycuma'da Tiyatrocular Tek Çatı Altında Toplandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Gülen Yüzler Tiyatro Topluluğu' tiyatro oyuncuları, Çaycuma Tiyatro Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurarak bir araya geldi. Dernek, 2025 yılında sahne alacak yeni bir tiyatro için çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro oyuncuları Çaycuma Tiyatro Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği kurarak tek çatı altında birleşti.

Çaycuma ilçesinde "Gülen Yüzler Tiyatro Topluluğu" altında toplanan tiyatrocular faaliyetlerini tek çatı altında yapmak üzere dernek kurdu. Çaycuma Tiyatro Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurarak faaliyetlerine başlayan grup, 2025 yılında sahne alacak yeni bir tiyatro için şimdiden çalışmalarına başladı.

Öte yandan Çaycuma Tiyatro Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasıyla birlikte yönetim kurulu da görev dağılımını gerçekleştirdi. Derneğin kurucu başkanı Yasemin Demir olurken, Hayrullah Göktaş başkan yardımcısı ve kurucu üye, Uğur Kaya sekreter, Suat Özyurt Sayman, Üyeler ise Naim Albuzlu, Kenan Ballı, Ülkü Çelik, Gülbahar Vardan Mantarlı, Yasin Yavuz, Serkan Özcan ve Ceren Yatkın şeklinde oluşturuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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