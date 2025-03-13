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Çaycuma'da Mezunlar, Girişimcilik Haftasında Deneyimlerini Paylaştı

Çaycuma'da Mezunlar, Girişimcilik Haftasında Deneyimlerini Paylaştı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Girişimcilik' haftası etkinliği kapsamında mezun öğrenciler, iş hayatındaki tecrübelerini genç öğrencilere aktararak onlara yol gösterdiler.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Girişimcilik' haftası kapsamında 'Mezunlarla söyleşi' adı altında okuldan mezun olmuş ve kariyer sahibi olan öğrenciler iş yaşamlarındaki bilgi ile tecrübelerini öğrencilere aktardılar.

Nuran-Celal Gülşen MTAL'den daha önce mezun olan elektronik uzmanı Efkan Topuz, tekniker Soner Mantarcı, elektronik ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyetini sürdüren Anıl Akbaş ve elektrik uzmanı Yasin Kaya okulda eğitim, öğretim gören öğrencilere mezun olduktan sonra girişimcilik ile kariyer bilgi ve tecrübelerini anlattılar.

Mezun olmadan önce bu süreçte okulda öğrendikleri bilgilerin ne kadar önemli olduğundan ve iş hayatında başarıyı yakalamak için dürüst, ahlaklı ve çalışkan olmak gerektiğinden bahsederek öğrencilere yol gösterici oldular. Girişimcilik ve meslek hayatlarını öğrencilere aktaran mezun öğrencilere daha sonra katkı ve desteklerinden dolayı plaketle onurlandırıldılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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