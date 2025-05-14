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Çaycuma'da Kariyer Günleri: Mühendisler ve Teknikerler Öğrencilerle Buluştu

Çaycuma'da Kariyer Günleri: Mühendisler ve Teknikerler Öğrencilerle Buluştu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Nuran-Celal Gülşen MTAL'de düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde, makine teknikeri ve mühendisten oluşan uzmanlar kariyer yolculuklarını öğrencilere anlattı. Etkinlikte iş tecrübeleri ve meslek hayata dair bilgiler paylaşıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen MTAL'de 'Kariyer Günleri' kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda bu sefer tekniker ve mühendisler kariyer yolculuklarını öğrencilerle paylaştı.

Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde her yıl düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinlikleri kapsamında programın ikinci aşamasında Makine Teknikeri Hakan Döngel ile Makine Mühendisi Furkan Tiraki öğrencilerle birlikte oldu.

Okulun çok amaçlı konferans ve toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşide tekniker ve mühendisler meslek hayatları boyunca çıktığı kariyer yolculuklarını öğrencilerle paylaştı. Söyleşide iş ve hayat tecrübelerini de tek tek anlatan Döngel ve Tiraki, öğrencilerden gelen soruları da cevaplayarak öğrencilere okul hayatından sonra nelerle ve hangi zorluklarla mücadele edecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Kendi alanlarıyla ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulunan Makine Teknikeri Hakan Döngel ve Makine Mühendisi Furkan Tiryaki'ye söyleşi sonunda katkı ve desteklerinden dolayı okul idaresi tarafından plaket takdim edilerek, günün anısına fotoğraf çektirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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