Çaycuma'da Coşkulu Mezuniyet Töreni

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin örnek eğitim kurumlarından biri olan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi.

Gerçekleşen törene; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu, TSO Meclis Başkanı Yusuf Hüseyin Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Saraç ve Kadir Özkara, Okul Müdürü Sadık Yaşar, hayırsever Nuran Gülşen, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sadık Yaşar, mezun olan öğrencilere hayatlarında ve iş yaşamlarında başarılar dileyerek tebrik etti. Ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri, protokol üyeleri ve öğretmenler tarafından takdim edildi.

Törende okul birincisi olan öğrenci, geleneğe uygun olarak okul kütüğüne plaket çaktı. Sonrasında ise bayrak ve flama devir teslimi yapıldı. Törenin final bölümünde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mezuniyet pastasını kestiler ve ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Her yıl nitelikli mezunlar vererek adeta fabrika gibi çalışan Nuran ve Celal Gülşen MTAL, eğitimdeki başarısını ve topluma kazandırdığı bireylerle örnek okul oldu. - ZONGULDAK