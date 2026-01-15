Çaycuma'da şenlik adı altında yeni projeler başlıyor

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın 2026 yılında yapacağı projelerinden olan ve şenlik adı altında başlatılacak Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmalarıyla ilgili olarak ön fizibilete çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile kurum ve kuruluşlarının eğitmenleri katıldı.

2026 yılı içerisinde şenlik havasında geçecek olan etkinlikler kapsamındaGeleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmaları yapılacak. Programların önümüzdeki aylarda startı verilecek. - ZONGULDAK