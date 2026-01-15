Haberler

Çaycuma'da şenlik adı altında yeni projeler başlıyor

Çaycuma'da şenlik adı altında yeni projeler başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın öncülüğünde, 2026 yılında gerçekleştirilecek Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları ve Çaycuma Robot yarışmaları için ön fizibilete çalışmaları yapıldı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın 2026 yılında yapacağı projelerinden olan ve şenlik adı altında başlatılacak Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmalarıyla ilgili olarak ön fizibilete çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile kurum ve kuruluşlarının eğitmenleri katıldı.

2026 yılı içerisinde şenlik havasında geçecek olan etkinlikler kapsamındaGeleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmaları yapılacak. Programların önümüzdeki aylarda startı verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir