Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde adliyede 36 yıldır mübaşir olarak görev yapan Şennur Günaydın, yaş haddinden emekliye ayrıldı. Baba ve kızın Çaycuma Adliyesi'ndeki toplam 80 yıllık hizmeti ise anlamlı bir vefa hikayesi olarak dikkat çekti.

Çaycuma Adliyesi'nde 1990 yılında göreve başlayan Şennur Günaydın, 36 yıllık çalışma hayatı boyunca adliyede özveriyle hizmet verdi. Uzun yıllar görev yaptığı kurumdan emekliye ayrılan Günaydın'ın hizmeti, mesai arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

Şennur Günaydın'ın adliyedeki hizmeti, aileden gelen bir meslek geleneğini de ortaya koydu. Babasının da Çaycuma Adliyesi'nde 44 yıl boyunca mübaşir olarak görev yaptığı öğrenildi. Baba ve kızın toplam 80 yıl boyunca aynı adliyeye hizmet vermesi, ilçede anlamlı bir emek ve bağlılık örneği olarak öne çıktı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, 36 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrılan Şennur Günaydın'a teşekkür ederek kendisine yeni yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Başsavcı Doğukan Orhan yaptığı açıklamada, "Adliyemizde 1990 yılından bu yana 36 yıl boyunca görev yapan mübaşirimiz Şennur Günaydın, yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Kendisine emekleri ve değerli hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çaycuma Adliyesi'ne baba ve kızın toplam 80 yıllık emeği, geride unutulmayacak bir hizmet hikayesi bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı