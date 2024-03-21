Şehit Jandarma Er Sadık Uçar'ın mezarı jandarma tarafından bakım yapıldı

20 Mart 1993 tarihinde Mardin Midyat ilçesi Düzgeçit mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Sadık Uçar'ın Çavdarhisar ilçesi Hacımahmut köyünde bulunan mezarının bakımı jandarma tarafından yapıldı, dualar edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken Midyat ilçesi Düzgeçit mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu 20 Mart 1993 tarihinde şehit olan Jandarma Er Sadık Uçar'ın Çavdarhisar ilçesi, Hacımahmut köyünde bulunan mezarının bakımı yapıldı, mezar başında dualar edildi. Ayrıca İzmir'de yaşayan eşi Nezahat Uçar, telefon ile aranarak hali hatırı soruldu. Uçar, görüşme sonucunda herhangi bir istek ve talebinin olmadığını belirtti. - KÜTAHYA