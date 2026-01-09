Haberler

Doktorlar 'yaşamaz' dedi, eşinin desteği hayatta tuttu

Doktorlar 'yaşamaz' dedi, eşinin desteği hayatta tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan Atilla İnan, doktorların umudunu yitirdiği dönemde eşi sayesinde hayata tutunmayı başardı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşarak çalışmaya başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yıl önce çatıdan düşerek ağır yaralanan ve 35 günlük hastane tedavisinde doktorların ümidi kestiği Atilla İnan, 'en büyük destekçim' dediği eşi sayesinde hayata tutundu.

2022 yılında Kemer Mahallesi'ndeki apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralanan 55 yaşındaki Atilla İnan'ın vücudunun birçok yerinde kırık meydana geldi. İç kanaması bulunan ve kırmızı kod ile hastaneye götürülen İnan, hemen tedaviye alındı. Doktorların da ümidini keserek 'yaşamaz' dediği İnan, eşinin desteğiyle hayata tutundu. Bir yıl süren tedavi sürecinin ardından yeniden dünyaya geldiğini ifade eden İnan, eşinin kendisi ile bir bebek gibi ilgilendiğini ve bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Uzun süren tedavisinin ardından adeta yeniden dünyaya geldiğini ifade eden Atilla İnan, "Açıkçası olay anını çok hatırlamıyorum. Hiçbir şeyim de yoktu ama tek hatırladığım çatıya çıkan merdivene tırmandığım. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 35 gün hastanede yattım. Üç ayda evde sırtüstü yattım. Sonra bastonla yürümeye başladım. Tedavim bir sene sürdü. Zor bir süreçti ama bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bir bebek gibi baktı bana. Onun desteğiyle adeta ikinci kez dünyaya geldim. O dönem de doktorlar bile umudu kesmişti benden. 'Çok yaşamaz' demişler. Tedavi sürecinin ardından 1,5 yıl çalışamadım. Daha sonra 2024 yılının yarısında ufak ufak çalışmaya başladım. Fazla ağır işe giremiyorum. Vücudumda demirler, metaller ve vidalar var. Çok şükür bugüne geldik. Demek ki yiyecek lokmamız varmış. Yaşadığım süreç gerçekten anlatılmaz yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı