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Çatıda Otlayan Koyun Kahvehaneyi Ayağa Kaldırdı

Çatıda Otlayan Koyun Kahvehaneyi Ayağa Kaldırdı
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Bursa’da bir kahvehanede oyun oynayan şahıslar, karşı evin çatısında bulunan kiremitlerin üzerinde otlayan koyunu görünce oyunu bıraktı.

Bursa'da bir kahvehanede oyun oynayan şahıslar, karşı evin çatısında bulunan kiremitlerin üzerinde otlayan koyunu görünce oyunu bıraktı. İlginç anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, görüntüyü çeken vatandaş, koyuna meleyerek seslendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Henüz nasıl çıktığı bilinmeyen koyun, bir evin çatısına çıkarak kiremitlerin üzerinde otlamaya başladı. Kahvehanede oyun oynarken çatıda rahat tavırlar sergileyen koyunu gören vatandaşlar, gördükleri manzarayı telefonlarıyla kayda aldı. Oyunu bırakan vatandaşlar, koyuna meleyerek seslenmeye çalıştı. İlginç anlar kısa sürede ilgi odağı oldu. Kiremitlerin üzerinde dengelerini koruyarak otlayan koyun, görenlere tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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