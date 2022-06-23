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Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Yerel
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Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı Kilis'te, ayağı sıkışan ve çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı.

Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te, ayağı sıkışan ve çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde bir güvercinin çatıda yağı sıkıştığı ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haberedildi. İtfaiye eri çatıya çıkarak ayağı sıkıştığı ve kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. yaralı hayvan, tedavisi yapılmak üzere belediye veterinerine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Yerel

İtfaiye Kilis Yerel Haberler

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