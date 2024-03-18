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Erzincan'da Çatalarmut köyünde toplu iftar programı düzenlendi

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Erzincan Valiliği himayelerinde merkeze bağlı Çatalarmut köyünde düzenlenen toplu iftar programına, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı. İftar programının ardından İl Özel İdaresi tarafından tasarlanan mobil sahne üzerinde köy çocukları 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'ne özel İstiklal Marşını okuyup, Türk bayrağını açtılar. - ERZİNCAN

Erzincan merkeze bağlı Çatalarmut köyünde toplu iftar programı düzenlendi.

Erzincan Valiliği himayelerinde merkeze bağlı Çatalarmut köyünde düzenlenen toplu iftar programına, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.

İftar programının ardından İl Özel İdaresi tarafından tasarlanan mobil sahne üzerinde köy çocukları 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'ne özel İstiklal Marşını okuyup, Türk bayrağını açtılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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