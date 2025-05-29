Çatak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Düzenlendi

Çatak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Düzenlendi
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Van'ın Çatak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisinin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Kaymakam Kadir Kılıç, sergide yer alan ürünlerin bireysel ve toplumsal gelişim için önem taşıdığını vurguladı. Ziyaretçiler, çeşitli el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldular.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Mesire Alanı Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, Hakim Ömer Faruk Atatanır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, ilçe protokolü, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri birlikte kesti. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Kılıç, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim kadar toplumsal gelişim için de önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, "Bu sergide yer alan ürünler, ilçemizin üretkenliğini ve el becerilerini gözler önüne seriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergi alanını gezerek, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri inceledi. Usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi alan misafirler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir ise "Halk eğitim merkezleri, bireylerin hayat boyu öğrenme sürecinde önemli bir görev üstleniyor. Sergimizde yer alan her bir ürün, sabırla ve özveriyle hazırlanmıştır. Başta kaymakamımız olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergide geleneksel el sanatlarından giyim ürünlerine, modern tasarımlardan yöresel örneklere kadar birçok çalışma yer aldı. Etkinliğe katılan ziyaretçilere, halk eğitim bünyesindeki aşçılık kursu kapsamında hazırlanan ayran aşı çorbası ikram edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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