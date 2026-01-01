Van'da Çığ Düştü... 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne bu saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Düşen çığda 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarıldı. Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bitik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.