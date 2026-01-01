Haberler

Van'da Çığ Düştü... 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne bu saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Düşen çığda 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarıldı. Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bitik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak