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Çat kapı gençlik buluşmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çat kapı gençlik buluşmaları

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat Kapı Gençlik buluşmaları bağlamında gençlerle bir araya geldi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat Kapı Gençlik buluşmaları bağlamında gençlerle bir araya geldi.

Çat Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz tatiline girmeden şölende buluşalım" Gençlik buluşmasında, Erzurum'un sevilen simalarından, sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları ve Erzurum'un ünlü sanatçılarından Mustafa Özden'in sahne performansıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Tesislerini dolduran gençlere seslenerek Çat'ı siz gençlerimiz için eğitim, spor ve kültür ilçesi yapacağız" dedi.

Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Jandarma Komutanı Mehmet Karabulut, Emniyet Müdürü Akın Burak Soylu, Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı gençlik şölenine, ailelerin ilgisi de büyük oldu.

Gençlik alanında Türkiye'ye örnek bir Çat'ın inşası için güçlü adımlar attıklarını belirten Başkan Yaşar, "Sizlerin geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak her zaman üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, sosyal belediyeciliğin gereklerini yaptıklarını aktardı. Ayrıca sosyal ve kültürel hayatın hareketli olduğu, gençlere tercih yapabilecekleri seçenekleri sunacak konser, tiyatro, söyleşi, spor müsabakaları, yüzme havuzu, fitness gibi etkinlikleri düzenleme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Genç kardeşlerimizin her zaman yanındayım, onlar benim motivasyon kaynağım. Gençler dinamik olacak ki, biz de başarıyla çalışalım" şeklinde konuştu.

Programın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Özden Melik Yaşar Erzurum gençlik Yerel Haberler

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