Castrop Rauxel Belediye Başkanı ve Heyetinden ZBEÜ'ye ziyaret - Haberler

Almanya'nın Dortmund kentine bağlı bölge belediyesi Castrop Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja ve beraberindeki heyet Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete, Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Zonguldak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik de eşlik etti. Ziyaretin ardından, Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Almanya'dan gelen heyet akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Ticaret Odası Başkanı Metin Demir ve birçok davetlinin katıldığı akşam yemeğinde iki ülkenin ortaklaşa yaptığı çalışmalar ve sonraki süreç hakkında istişarelerde bulunuldu. Taraflar iki ülkenin şehirleri arasındaki ilişkilerin artması ve dostluğun pekişmesi noktasında fikir birliğine vardı.

Kardeş şehirlerin gelecek aktivitelerine ilişkin ve ZBEÜ ile ilişkiler üzerine görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası Rektör Vekili Prof. Dr. Kutoğlu, Almanya Castrop-Rauxel şehriyle kardeş olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek her iki şehrin de maden şehri olduğunu ve bu ortak özellik üzerinden neler yapılabileceği hususunda görüş alış verişinde bulunduklarını açıkladı. Bilhassa, Ar-Ge çalışmalarının altını çizen Prof. Dr. Kutoğlu, çeşitli konularda işbirlikleri için Başkan Kravanja ile mütalaa etti. Taraflar, Türk-Alman günlerinin düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel