Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, Çarşamba'nın kültürel gelişimi için yeni projeler ortaya koyuyor

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, sosyokültürel alanda yeni projeler ortaya koymanın ve fikir birliği içerisinde çalışmanın Çarşamba'nın kültürel anlamda gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni gelen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a makamında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Çarşamba'da sosyokültürel anlamda yapılan projeleri anlatarak, yeni projeler ortaya koymanın ve Çarşamba'da, fikir birliği içerisinde çalışmanın ilçenin kültürel anlamda gelişimi için önemli olduğunu vurguladı. Özdemir, "Samsun ve ilçelerimizde kültürel faaliyetler ve etkinliklerin hız kesmeden devamlılığını sağlamaya çalışıyor, ilçemizi ve üyelerimizi Samsun'da Samsun halkına layıkıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Bölgemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artmasını amaçladığımız bu yolda kurumlarımız ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kurumlarımızdan, üyelerimizden ve Samsun halkından aldığımız geri dönüşler bizleri çok memnun ediyor" dedi.

Çarşamba'nın gündem konularının ele alındığı ziyarette Özdemir, Kaymakam Sağlam'a derneğin yönetim kurulunun gündeme aldığı konuları aktardı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - SAMSUN