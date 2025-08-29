Çaresiz Kaplumbağaya Duyarlı Vatandaşın Yardımı

Siirt'te bir vatandaş, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya gözyaşları içinde su içirerek duygu dolu anlar yaşattı. Kaplumbağanın su içmesi ve sonrasında gözden kaybolması yürekleri ısıttı.

Şehir merkezindeki bir bahçede susuzluktan bitkin düşmüş kaplumbağa bulan bir vatandaş, gözyaşları içerisinde elindeki şişeden kaplumbağaya su içirdi. Uzun süre su içen kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu. Duyarlı vatandaştan yüreklere dokunan hareket cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
