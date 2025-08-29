Çaresiz Kaplumbağaya Duyarlı Vatandaşın Yardımı

Siirt'te bir vatandaş, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya gözyaşları içerisinde su içirdi. Duygu dolu o anlar yürekleri ısıttı.

Şehir merkezindeki bir bahçede susuzluktan bitkin düşmüş kaplumbağa bulan bir vatandaş, gözyaşları içerisinde elindeki şişeden kaplumbağaya su içirdi. Uzun süre su içen kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu. Duyarlı vatandaştan yüreklere dokunan hareket cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT