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Çapa Motoruna Ayağını Kaptıran Çiftçi Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını kaptıran çiftçi A.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak A.Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

Çapa motoruna ayağına kaptıran çiftçi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını kaptıran çiftçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını motora kaptıran A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ç. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Yerel
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