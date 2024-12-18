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Cansel Oruç'un 'Başarmaktan Korkma' Kitabı Çıktı

Cansel Oruç'un 'Başarmaktan Korkma' Kitabı Çıktı
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Gazeteci Cansel Oruç, 'Başarmaktan Korkma' adlı kişisel gelişim kitabını yayınladı. Kitap, başarısızlık korkusunu aşmayı ve iletişimin başarı üzerindeki etkisini ele alıyor. Oruç, okuyuculara umutsuzluğa kapılmadan yeni başlangıçlar yapmaları gerektiğini vurguladı.

Gazeteci, kurumsal ve pazarlama uzmanı Cansel Oruç tarafından kaleme alınan 'Başarmaktan Korkma' adını verdiği kişisel gelişim kitabı, okuyucuyla buluştu.

Gazeteci olarak başladığı iş hayatında, iletişimin önemini fark ederek, iletişim alanına geçiş yapan Cansel Oruç, Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanlığı ile birlikte deneyimlerini ve bilgisini paylaşmak adına, iletişim eğitimleri vermeye başladı. Uzun yıllardır hayali olan kitap için önemli isimlerin de desteği ile yola çıkan Oruç, ilk kitabı 'Başarmaktan Korkma' ile yola yeni çıkan, yolda umutları kırılanlara, yeni bir yol açmayı hedefledi. Cansel Oruç, kaleme aldığı kitapla, insanların hayatında negatif olarak görülen başarısızlık üzerine önyargıları yıkmak isterken, iletişimin, başarı ve başarısızlık üzerindeki etkisi ile başarısızlığın aslında hayatın sonu değil, yeni başlangıçların ve başarının ilk adımı olduğunu anlattı.

Kitabın hayatın her alanındaki kişilere dokunacağını kaydeden Cansel Oruç, "Yaklaşık 5 yılı bulan bir süreçte hazırlanan kitapta, birbirinden değerli isimler benim yolculuğumda yanımda olmayı kabul etti. Kitap, başarısızlık ile ilgili önyargıları kırarken, doğru iletişimin hayatımızdaki önemi ve cinsiyetin başarı üzerinde etkisi olup olmadığından, toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim gibi başlıkları içeriyor. Başarısız olmanın sebepleri, buradan çıkış, kendini tanımanın ne kadar önemli olduğunu okuyucuyla buluşmuş oldu. Amaç ve hedeflerin, insanların hayatında neleri değiştirebileceğini bu kitapta bulabilirsiniz. Herkes kendisi için bir şeyler bulacak. Kitap, umutsuzluğa kapılmadan, emin olduğunuz yolda yürürken, ayağınıza takılan taşların sadece dinlenme yerleri olduğunu size gösteriyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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