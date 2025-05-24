Cannes Film Festivali'nde Elektrik Kesintisi

Cannes Film Festivali'nde Elektrik Kesintisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, Cannes Film Festivali sırasında meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi film gösterimlerinde aksamalara yol açtı. 160 bin hanenin etkilendiği kesinti nedeniyle trafik ışıkları çalışmadı ve ulaşımda zorluklar yaşandı.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes şehri dahil olmak üzere geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi. Trafik ışıkları çalışmazken, festivaldeki film gösterimlerinde aksamalar yaşandı.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde valilik tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı duyuruldu. Fransız elektrik iletim operatörü RTE servislerinin kesintiyi gidermek için çalıştığı belirtildi. Halka seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Fransız elektrik iletim operatörü RTE'nin sosyal medya hesabından hesabından yapılan açıklamada ise elektrik kesintisinin Cannes şehri ve çevre kasabaları etkilediği, 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı. Elektrik kesintisinden etkilenen noktalarda trafik ışıklarının çalışmadığı, ulaşımda zorluk yaşandığı belirtildi.

Fransız medyasındaki haberlere göre RTE, gece saatlerinde bir trafo merkezinde yangın çıktığını, bunun hattı zayıflattığını belirtirken, sabah saatlerinde ise bir elektrik direğinin devrildiğini aktardı.

Cannes Film Festivali'nde aksama

Alpes-Maritimes bölgesine bağlı Cannes kentinde düzenlenen ve bugün sona ermesi beklenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali de kesintiden olumsuz etkilendi. Festivaldeki film gösterimlerinde kısa süreli aksama meydana geldiği belirtildi. Jeneratör kullanılarak gösterimlere yeniden başlandığı öğrenildi. Festival organizatörleri kapanış töreninin yapılacağını duyurdu. - CANNES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! Görüşme 2.5 saat sürdü

Dolmabahçe'de sürpriz Suriye zirvesi! Görüşme 2 buçuk saat sürdü
Sosyal medya devi X'te erişim sorunu! Herkes aynı mesajla karşılaşıyor

Sosyal medya devi X'te erişim sorunu! Herkes aynı mesajla karşılaşıyor
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Tarık Biberovic'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti

Elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.