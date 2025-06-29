Cankurtaran Cevdet Tokdemir'den Çevre Kirliliğine Tepki

Cankurtaran Cevdet Tokdemir'den Çevre Kirliliğine Tepki
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Şile Uzunkum Plajı'nda görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, plajı kirleten vatandaşlara anonsla tepki göstererek çevre kirliliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Şile'de görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, plajda çöplerini bırakıp giden vatandaşlara anonsla tepki gösterdi. Tokdemir, 'Yediniz, içtiniz, çöpleri bırakıp gittiniz. Size yakışmadı' diyerek çevre kirliliğine karşı çağrıda bulundu.

Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dolup taşan Şile Uzunkum Plajı, vatandaşların çöplerini bırakması sonucu adeta çöp yığınına döndü. Gün boyunca görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, çöplerini plajda bırakıp giden vatandaşlara tepki gösterdi. Çevre kirliliğine karşı vatandaşlara anonsla çağrıda bulunan Tokdemir, "Yediniz, içtiniz, tatilinizi yaptınız. Ama o pisliği bırakıp gittiniz, size yakışmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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