Çankırı Halk Kütüphanelerine Yoğun İlgi: 65 Bin Kişi Yaralandı

Çankırı Halk Kütüphanelerine Yoğun İlgi: 65 Bin Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'daki halk kütüphanelerinde 2024 yılı itibarıyla 65 bin 538 kişi yararlandı. Çankırı'da toplam 118 kütüphane bulunmakta ve halk kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 248 bin 501 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'daki halk kütüphanelerinden 65 bin 538 kişi yararlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 2024 yılı Kütüphane İstatistikleri haber bülteni açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2024 yılında 13 halk kütüphanesi ve 105 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 118 kütüphane oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 248 bin 501 olurken, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 142 bin 618 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlananların sayısı 65 bin 538 kişi olurken kayıtlı üye sayısı 35 bin 258 kişi oldu. Halk kütüphanelerinden ödünç verilen materyal sayısı ise 42 bin 088 oldu. Çankırı'daki halk kütüphanelerinde bulunan toplam 248 bin 501 adet kitabın 132 bin 608 adedi 'Edebiyat ve Retorik' konulu iken 'Sosyal Bilimler' konulu kitapların sayısı 41 bin 129 olarak açıklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Bilirkişi davası bugün! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

Bilirkişi davası bugün! İmamoğlu'ndan saatler kala kritik karar
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti

Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.