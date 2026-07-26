Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çankırı'dan en fazla göç verilen il Ankara oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2025'te Çankırı'dan en fazla göç Ankara'ya oldu. Çankırı 2025 yılında 13 bin 516 göç alırken, 12 bin 774 kişi il dışına göç etti. Net göç 742 olarak gerçekleşirken, net göç hızı ise binde 3,71 oldu. Çankırı, en fazla göçü 4 bin 832 kişiyle başkent Ankara'ya verirken, İstanbul 2 bin 669 kişiyle ikinci, Kocaeli ise 338 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Kente en fazla göç ise yine Ankara'dan gerçekleşti. 5 bin 344 kişi Ankara'dan gelirken, İstanbul'dan 2 bin 902 kişi, Kocaeli'nden ise 302 kişi kente taşındı.

Kentten ayrılanların göç sebeplerinin başında yüzde 27,6 ile daha iyi konut ve yaşam şartları yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile hane-aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 12,2 ile eğitim ve yüzde 9,8 ile tayin-iş değişikliği izledi. Kente gelenlerin ise yüzde 31,6'sı hane-aile fertlerinden birine bağımlı olarak, yüzde 16,8'i eğitim amacıyla, yüzde 11,5'i daha iyi konut ve yaşam şartları için, yüzde 7'si ise iş bulmak amacıyla göç etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı