Çankırı Emniyet Müdürlüğü Personeline Farkındalık, Moral ve Motivasyon Konferansı
Çankırı Emniyet Müdürlüğü personeline Polis Başmüfettişi Ahmet Sula tarafından farkındalık, moral ve motivasyon konferansı düzenlendi. Konferansta personelin iş hayatlarındaki moral ve motivasyonları ele alındı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik 'Farkındalık, Moral ve Motivasyon Konferansı' düzenlendi.
Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula tarafından Çankırı Emniyet Müdürlüğü personeline konferansı verildi. Konferansta personelin iş hayatlarındaki moral ve motivasyonlarına değinildi. - ÇANKIRI