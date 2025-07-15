Çankırı'da yüzlerce vatandaş 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli anma programları düzenlendi. Gün içerisinde düzenlenen programların ardından akşam saatlerinde kent merkezinde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ve protokol üyeleri bayraklar ile şehitleri anmak için yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün kutlu olmasını temenni ediyorum. 9 yıl önce bugünü Ankara'da yaşamış birisi olarak sadece içimden şunu söylemek geliyor. 'Bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz için söz veriyoruz ki bir olacağız, bayrak olacağız, vatan olacağız, devlet olacağız, millet olacağız ve her zaman bağımsız ve özgür olacağız' hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi. - ÇANKIRI