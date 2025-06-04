Çankırı'da Kadın Muhtar Seçildi

Çankırı'da Kadın Muhtar Seçildi
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Buğdaypazarı Mahallesi'nde, vefat eden muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin muhtar seçildi. Fatoş Metin, eşinin projelerini tamamlayacağını ve kadınların sesi olacağını belirtti.

Çankırı'nın Buğdaypazarı Mahallesi'nde yapılan yenileme seçimlerinde, vefat eden Muhtar Dursun Metin'in yerine eşi Fatoş Metin muhtar seçildi. 44 yaşındaki kadın muhtar, "Eşimin yarım kalan projelerini tamamladıktan sonra kendi hedeflerimi hayata geçireceğim" dedi.

Çankırı'da, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtar seçilen Dursun Metin, sağlık sorunlarının nedeniyle hayatını kaybetti. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararla mahallede 6 ay sonra yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde sandık başına giderek yeni muhtarını belirlemek için oyunu kullandı.

Mahallenin yeni muhtarı olan 44 yaşındaki Fatoş Metin, "30 yıllık evliliğimde eşimle birlikte birçok zorluk yaşadık. Eşim muhtarlık görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyordu. Mahallemiz için çok çalıştı ve herkes tarafından sevildi. Onun ardından bu göreve aday oldum ve mahalle sakinlerinin takdiriyle seçildim. Eşimin ismini ve mesleğini yaşatmak benim için çok özel bir duygu. Eşimin yarım kalan projelerini tamamladıktan sonra kendi hedeflerimi hayata geçireceğim. Kadınların sesi olacağım, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışacağım. Mahalle halkımıza teşekkür ediyorum, her zaman yanlarında olacağım" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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