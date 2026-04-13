Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Gamze Özçelik, uzun süredir uzak kaldığı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü ismin yeni projesi kısa sürede dikkat çekti.

  • Gamze Özçelik, TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan 'Operasyon Alesta' adlı dizide oynayacak.
  • Gamze Özçelik, 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı.
  • Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir dönem televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Gamze Özçelik, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ PROJE: “OPERASYON ALESTA”

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan iddialı yapım “Operasyon Alesta”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bugün okuma provası gerçekleştirilecek olan dizinin kadrosuna son anda sürpriz bir isim dahil oldu.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Yaptığı yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündeme gelen Gamze Özçelik’in projede yer alacak olması, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun ekranlara dönüşü şimdiden merak konusu oldu.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Son yıllarda ise kurucusu olduğu yardım derneğiyle insani yardım faaliyetlerine ağırlık vermektedir.

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ünlülerin test sonucu çıktı
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi