Çankırı'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Çankırı'da Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı'da, 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesine bir dizi tören düzenlendi. Kortej yürüyüşü ile başlayan programlar, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler ve gaziler şiirler okudu. Törende hayatlarını kaybeden gaziler de dualarla anıldı.

Programda konuşan 15 Temmuz Gazisi Selahattin Karayel, "Biz gaziler, vatan için canlarını veren, şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriyiz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sarıkamış'tan 15 Temmuz'a uzanan kahramanlık zincirimizin bir halkasıdır. Gençlerimizin bizler ile omuz omuza yürümesi, bu tarihi mirasın yarınlara taşındığının en güçlü işaretidir. En büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir. Biliyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli Beyin kararlılığı ve aziz milletimizin her bir ferdinin duaları ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ideali sadece şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere barış ve kardeşlik armağan etmektir" dedi.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, kent protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI