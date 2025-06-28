Çankırı'da Esnafın Merhameti: Bitkin Kuşa Yardım Eli Uzatıldı

Çankırı'da Esnafın Merhameti: Bitkin Kuşa Yardım Eli Uzatıldı
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Sıcak hava nedeniyle bitkin düşen bir kuşa destek veren esnaf Servet Sevindim, kuşa su ve yemek verdi. Yardımcı oldukları kuşu doğaya saldılar ve sokak hayvanlarına bakım çağrısında bulundular.

Çankırı'da sıcak hava sebebiyle bitkin düşen kuşa esnaf yardım elini uzattı. Kuşa yemek yedirip su içiren esnaf, merhametiyle yürekleri ısıttı.

Çankırı'da bir restoranın bahçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen kuşu bulan esnaf Servet Sevindim, pet şişeyle su içirdi. Ardından restoranda kuşa yemek de veren Sevindim, o anları cep telefonuyla kaydetti. Yemek yedikten sonra kuş tekrar doğal yaşam ortamına salındı.

Vatandaşlara, sıcak havalarda sokak hayvanlarına bakılması çağrısında bulunan Sevindim, "Restoranımızın bahçesinde küçük bir yavru kuş bulduk. Bu kuş, çok yorgun ve bitkin haldeydi. Bizde kuşumuzu alıp ona güzelce baktık. Su ve yemek verdik, ardından doğaya saldık. Bu sıcak havalarda hayvanlarımız gerçekten çok mağdur oluyor. Lütfen herkes, sokaktaki hayvanlara bu sıcak havalarda sahip çıksın onlarda birer canlı" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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