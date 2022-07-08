Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu ÇANKIRI - Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Çankırı'da Kurban Bayramı öncesi Çankırı-Ankara karayolunda yoğunluk yaşanmaya başladı. İl merkezi girişinde bulunan kavşaklarda araç yoğunluğu oluşuyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak amacı ile kavşaklarda önlem aldı. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Yerel Kurban Bayramı Çankırı Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.