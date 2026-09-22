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Çankırı'da 50 büyükbaştan bir dana firar etti, 49'u kamyona yüklendi

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Çankırı'da 50 büyükbaştan bir dana firar etti, 49'u kamyona yüklendi
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Çankırı'da besici Akif Metin'in yayladan getirdiği 50 büyükbaş hayvandan biri kamyona bindirilmek istenirken firar etti ve ahırda ortalığı birbirine kattı. Uzun uğraşlarla yakalanan dana gözleri bağlanarak kamyona güçlükle bindirildi; 49 hayvan yüklenebildi.

Çankırı'da kamyona bindirilmek istenen bir dana ortalığı birbirine katarak firar etti. Danayı yakalamak için ter döken besici, "Galiba bu hayvanın genetiğinde problem var" dedi.

Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan ve yaylalardan besilik dana toplayıp satışını yapan Akif Metin, yayladan getirilen 50 büyükbaş hayvanı kamyonlara bindirmek istedi. Bu sırada bir dana, sahiplerine zorluk çıkardı. Kendini yakalatmak istemeyen dana kaçmak için ahırın içerisinde adeta uçarak ortalığı birbirine kattı. Daha sonra firar eden dana, vatandaşların uzun çabaları sonucu yakalanabildi. Korkmaması için gözleri bağlanarak kapatılan dana kamyona güçlükle bindirilebildi O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var"

Kaçan dananın kardeşinin de geçen yıl benzer olayları kendilerine yaşattığını belirten Akif Metin, "Yaylalardan besilik dana toplayıp besi işletmelerine satışlarını yapıyoruz. Bu olay ise yayladan getirdiğimiz hayvanın yükleme alanında kaçması ve ahırdan dışarı doğru pencerelerden çıkmaya çalışması. Çünkü bu hayvanlar yayla ortamında yetiştikleri için çok fazla insan görmüyorlar. İnsan gördüğünde de biraz ürküyor ve ürkmenin sonucunda bu olay meydana geldi. Toplam 50 taneydi. 49 tanesini yükledik, bir tanesini yükleyemedik. Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var. Çünkü geçen yıl bunun ağabeyini de almıştık, o da bize aynı problemi yaşattı. Bu yıl da kardeşi aynı problemi yaşatarak bizlere ter döktürdü" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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