Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü Düzenlendi

Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Yağmurlu havaya rağmen Çankırı'da düzenlenen '16. İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş, milli mücadelenin önemini vurguladı ve kapanış programında dualar edildi.

Çankırı'da Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silahların cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "16. İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.

Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki limana indirilen mühimmatların Ankara'ya ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nda milli mücadele ruhunu yaşatmak için yürüyüş düzenlendi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dün başlayan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. 5 kilometrelik yürüyüş, yağmur altında Üçoluk Karakolu mevkiinden başlayarak Kıyısın köyünde son buldu. Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünde düzenlenen kapanış programında Kur'an-ı kerim tilaveti icra edildi. Program duaların edilmesiyle sona erdi.

Programda Milli Mücadele'nin önemine değinen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi yeniden tesis etmek bakımından bir milli mücadele ortaya koyduk. Mustafa Kemal Paşanın liderliğinde, bu milli mücadelede gerçekten büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferin elde edilmesinde İstiklal Yolu tarihe geçmiştir. Bu yol, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara hattından insan ve silah sevkiyatının yapılması ile beraber istikbale giden yolumuzu açmıştır" dedi.

Törene katılan herkese teşekkür eden Kıyısin köyü muhtarı Nurettin İpek ise, "İstiklal Yolu'nda bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesine katkı sunan köyümüzde bu törenin gerçekleşmesinden onur ve gurur duymaktayız. Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bağımsızlık mücadelesini hatırlatan bu törenler bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Rabbim, milletimizi bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda bırakmasın. Törene katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
