Çankaya'da Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri Başladı - Haberler

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. yılında düzenlediği 'Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri' Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Belediye'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Sinan Meydan, Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur, Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer'in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşilerin ilk oturumunda Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, 'Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet' konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

Söyleşinin açılış konuşmasına, Atatürk aydınlanması yolunda çok büyük mücadeleler veren yürekli insanları selamlayarak başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürkçülük denilince ilk akla gelen isimlerden Alev Coşkun'un kırmayarak söyleşiye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ 29 EKİM'DE AÇIYORUZ"

Söyleşinin gerçekleştiği Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin ilçeye kazandırılan kültür merkezlerinden biri olduğunu belirten Taşdelen, "Çankaya'da bir kültür merkezimizin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Uluslararası standartlarda, Türkiye'nin sayılı kültür merkezlerinden olacak kültür merkezimizi 29 Ekim 2023 tarihinde açacağız" diye konuştu.

"BU MİLLET BU GÜNLERİ DE AŞACAKTIR"

Kendilerini Atatürk'ün aydınlık mücadelesini gelecek nesillere taşımakla yükümlü hissettiklerini vurgulayan Taşdelen, şunları söyledi:

"Atatürk'e, Atatürk'ün ilçesi Çankaya'ya layık olmak kolay değil O'nun hem düşüncelerine sahip çıkmak hem de entelektüel anlamda bu düşünceleri yaşatmak çok önemlidir. Bizler elbette yaşadığımız bu günlerde ne kadar karanlık günlerden geçtiğimizin farkındayız ama her gecenin sabahı olduğunu bilen ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önderi olduğunu bilen evlatlar olarak her zaman o aydınlığı yakalama hedefi olduğunu biliyoruz. Bu topraklarda bağımsızlık savaşını kazanan bir millet bu günleri de aşacaktır."