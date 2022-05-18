Çankaya'da Demokrasi Söyleşilerine Büyük İlgi - Haberler

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri", tarihçi Sinan Meydan ile gazeteciler Fikret Bila, Mustafa Balbay ve Miyase İlknur ile devam etti.

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri"nin ikinci gün konukları, tarihçi Sinan Meydan ile gazeteciler Fikret Bila, Mustafa Balbay ve Miyase İlknur oldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 16-18 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen söyleşilerin ikinci gün konuşmacılarından tarihçi Sinan Meydan "Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık" başlığı altında Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan zorlu süreci anlattı. İkinci oturumda ise usta gazeteciler Mustafa Balbay, Fikret Bila ve Miyase İlknur "Ulusal Egemenlik ve Demokrasi" konusunu ele aldılar.

Söyleşilerin üçüncü ve son gününde ise gazeteciler Deniz Zeyrek ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri"ni konuşacak.