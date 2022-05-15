Çankaya Belediyesi'nden Sesli Kütüphane Gönüllülerine Sertifika - Haberler

Çankaya Belediyesi'nin görme engelli vatandaşlar için hizmete açtığı Sesli Kütüphane'ye gönüllü destek veren okuyuculara katkılarından dolayı sertifika verildi.

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Sesli Kütüphane'nin gönüllü okuyucularına sertifikalarını sundu. Görme engelli vatandaşları kitaplarla buluşturan ve görme engelli vatandaşların kitapları sesli olarak anlamalarını sağlamak amacıyla Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan Sesli Kütüphane'de klasiklere ve günümüz romanlarına sesleriyle hayat veren gönüllü okuyuculara sertifikaları takdim edildi.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine katılan Çankaya Belediyesi'nin görme engelli eski meclis üyesi Halil Köseler, Sesli Kütüphane uygulamasının önemini vurguladı. Gönüllü okuyuculara sertifikalarının verildiği tören sonrası Halil Köseler, oğlu Murat Köseler ile salondakilere müzik dinletisi sundu.