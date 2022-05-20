Çankaya Belediyesi'nden 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi Konseri - Haberler

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtpark'ta konser düzenledi. 7'den 70'e on binlerce Ankaralı, 19 Mayıs'ı Mor ve Ötesi ile kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına bir hafta öncesinden başlayarak ilçe genelinde birçok etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi, bayramı Anıtpark'ta verilen konserle kutladı. Başkentliler, Anıtkabir'in yanında bulunan Anıtpark'ta Mor ve Ötesi grubunun konseriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutladı.

"BİZ, ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ, DÜŞÜNCELERİMİZE SAYGI İSTİYORUZ"

Konser öncesi vatandaşlara hitap eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizler, siyasi düşüncemiz, inancımız, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarıyız. Hepimiz eşit yurttaşlarız. Biz, özgürlük istiyoruz, düşüncelerimize saygı istiyoruz. Biz, bize emir verilmesini, bize yaşam biçimi biçilmesini istemiyoruz. Biz, bu ülkenin kazanımlarının halka harcanmasını istiyoruz" dedi. Taşdelen, sözlerine, "Bize bu özgürlüğü sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kimse yüreğimizden silemez. Bu bayram gününde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bize bu vatanı armağan eden bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" diye devam etti.

"TÜRKİYE GİBİ BİR VATANIMIZ VAR"

Konuşmasının sonunda Taşdelen, "Bizler çok şanslıyız çünkü Türkiye gibi bir vatanımız var, çünkü Cumhuriyet'imiz var, çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderimiz var" dedi. Taşdelen, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatarak vatandaşların bayramını kutladı.

MOR VE ÖTESİ KONSERİ

Ankaralı on binlerce vatandaşın katıldığı konserde ünlü grup Mor ve Ötesi sahne aldı. Mor ve Ötesi'nin seslendiği şarkılara kanseri izleyenler de eşlik etti.