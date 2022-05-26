Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Kursiyerlerinden Yıl Sonu Gösterisi - Haberler

Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde dans derslerine katılan kursiyerler düzenlenen yıl sonu gösterisinde göz doldurdular.

Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde geçen ekim ayında dans derslerine başlayan kursiyerler, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen gecede hünerlerini sergilediler. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen yıl sonu gösterisinde yurttan ve dünyadan dans örnekleri sunan Hasan Ali Yücel Çankaya Evi kursiyerleri izleyenlere keyifli bir gece yaşattılar.

425 KURSİYERLE 15 DANSLIK BİR GÖSTERİ

Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen 3 öğretmen ve her yaştan 425 kursiyerle 8 ay süren yoğun bir programın ardından 15 danslık bir gösteri ile sahne aldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde düzenlenen kurslardan örneklerin de yer aldığı bir sunumla devam etti. Modern Dans, Sirtaki ve Halk Oyunları branşlarında yapılan sunumlar ilgi ile izlenirken Ankara Kulübü Seymenleri de konuk olarak geceye renk kattılar.