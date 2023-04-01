Canına tak eden esnaftan beddualı tepki

Samsun'da esnafın başı, dükkanlarının yanındaki boş arsa ile dertte. Esnafın ekmek parası kazanmaya çalıştığı dükkanlarının yanındaki arsayı bazı vatandaşlar 'çöplük' olarak kullanmaya başlayınca çöplere toplanan fareler dükkanlara dadandı.

BEDDUA YAZILI DÖVİZLER ASTILAR

Canına tak eden esnaf ise çareyi arsaya yazı asmakta buldu. Arsanın duvarına "Buraya çöp atanın anası, babası, ailesi, eşi ve dostu depremlere gelsin", "Buraya çöp atan şerefsizdir..." gibi beddua ve tepki içeren yazılı dövizler asıldı. Yazıların arsaya asılmasından sonra çevreye atılan çöplerde azalma olduğunu ifade eden esnaf ve çevre sakinleri, yetkililerden daha kalıcı bir çözüm istiyor.

"YAZILARIN ARDINDAN ESKİSİ KADAR ÇÖP BİRİKMİYOR"

Çöp atılan arsaya yazıları asan Elif Çelebi, "Birçok yere başvurdum ama buranın pisliğinden kurtulamadım. Çözümü artık yazdığım yazılarda aradım. Son çare olarak küfürlü yazılarda arıyorum. Öncesinden beddualı yazılar yazmıştım ama çöp atanlar onu yırtıp attılar. Anlamadıkları için şimdi küfürlü yazılar astık. Çöp birikintisinden dolayı burayı fareler basıyor ve yuva yapıyor. Fareler dükkanlara girdiği için mağdur oluyoruz. Burası o kadar çok pis oluyor ki kokudan duramıyoruz. İnsanlar artık evindeki çöplerini buraya atarak yığma yapıyordu. Tüm esnaf da buna şahidiz. Burası ne kapandı ne de yardımcı olundu. Yazıların ardından eskisi kadar çöp birikmiyor. O da birkaç gündür yok. Neredeyse her gün çuval çuval pisliği buradan temizliyoruz. Burayı temizlediğim kadar kendi dükkanımı temizlemedim" dedi.

"YAZILARI GÖRÜNCE ÇÖP ATMAKTAN VAZGEÇİYORLAR"

Çevreyi kirletenlerin yazıları okuduktan sonra çöp atmaktan vazgeçtiğini ifade eden esnaf Emre Arslantaş, "Burası aslında şehrin merkezinde bir yer. Bahsettiğimiz yer dükkanların arasında yer alıyor. Dükkanların arasındaki boş arsayı çöp atarak kirletiyorlar. Çöplere yakın esnaf da rahatsız olduğundan dolayı duvara yazı asarak sorunu çözmeye çalıştı. Yazılar asıldıktan sonra buraya çöp atanların sayısında azalma oldu. Buraya çöp atmaya gelenler yazıları gördüğü zaman utandığı için çöp atmaktan vazgeçmeye başladı. Yazılar asılmadan önce burası çok daha kötüydü. Yazılardan önce bu boşlukta moloz yığınları, çöpler vardı. Yazılar çevre kirliliğini tam anlamıyla çözmese de eskisinden biraz daha iyi duruma getirdi. Yazılar 1-2 aydır asıldı. Boşluğun yanındaki dükkan önceden boştu. Bir esnaf ablamız buraya bitişik yerde tuhafiye dükkanı açınca çöp yığını olan alanı biraz daha toparladı. Yoksa çöpler yüzünden pislikten ve kokudan burada duramıyorduk" diye konuştu.